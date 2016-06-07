Верона, Италия, 7 июня, 2016, 07:21 — ИА Регнум. Товарищеский футбольный матч между сборными Италии и Финляндии завершился победой итальянской команды со счетом 2:0, сообщает «Р-Спорт».

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Встреча проходила в Вероне, в рамках подготовки к чемпионату Европы 2016 года.

На 27-й минуте Антонио Кандрева с пенальти открыл счет, а Даниеле де Росси удвоил преимущество хозяев поля на 71-йминуте.

Финская команда не смогла ответить соперникам, и оба гола остались безответными.

На чемпионате Европы, который пройдет с 10 июня по 10 июля во Франции, сборная Италии на групповом этапе турнира встретится с командами Бельгии, Ирландии и Швеции. Финская сборная не смогла пробиться к участию в Евро-2016.