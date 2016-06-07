Киев, 7 июня, 2016, 07:17 — ИА Регнум. Компания НАК «Нафтогаз Украины» готова возобновить закупки российского голубого топлива в III квартале 2016 года, если «Газпром» предложит более выгодную цену, чем поставщики Европейского союза (ЕС). Об этом в понедельник, 6 июня, заявил глава украинской компании Андрей Коболев в эфире украинского «5 канала».

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«Диалог сейчас ведется по этому поводу, — отметил. — Он в процессе. «Нафтогаз» планирует возобновить импорт газа в III квартале, у нас есть еще месяц для этого».

При этом председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» добавил, что украинская сторона надеется на успешный диалог с «Газпромом» по данному вопросу.

Коболев пока не стал разглашать цену на голубое топливо, однако отметил, что она «будет рыночной».

«Цену мы пока не разглашаем», — сказал глава украинской компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2016 г. на Украине внутренние цены на газ были подняты до уровня рыночных и стали одинаковыми как для простых граждан, так и для предприятий.

В итоге для населения цены на газ выросли почти в два раза. Также был отменен льготный тариф, действовавший в отопительный сезон.

К таким мерам Киев подтолкнул Международный валютный фонд, грозя свернуть программу финансовой помощи.

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