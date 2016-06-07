Владивосток, 7 июня, 2016, 07:53 — ИА Регнум. По итогам I квартала 2016 года объём денежных средств на счетах граждан в банках, зарегистрированных в ДФО, составил 268,7 млрд рублей. Это на 11 млрд рублей (3,9%) меньше, чем по данным на начало года, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных, представленных государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов».

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Самое существенное уменьшение объемов банковских вкладов зафиксировано в Амурской области (на 7,5 млрд рублей) и Приморском крае (на 3,9 млрд). Снижение остатков на счетах жителей Камчатки и Сахалина было менее ощутимым — на 0,6 и 0,1 млрд рублей соответственно. Больше денег за 3 месяца принесли в банки Хабаровского края (на 0,1 млрд руб) и Якутии (на 1 млрд руб).

Вместе с тем, на Дальнем Востоке возросли остатки на счетах по вкладам сроком до 1 года (на 12,5 млрд руб. или 18%). Меньше средств дальневосточники стали отдавать в банки на более длительный срок, в том числе вклады до востребования «похудели» за 3 месяца на 14,5%, сроком от 1 до 3 лет — на 11,5%, от 3 лет и более — на 7,3%.

«Все это свидетельствует о том, что вкладчики начинают предпочитать среднесрочные вклады долгосрочным», — делают вывод в агентстве по страхованию вкладов. Там также подсчитали, что средний уровень процентных ставок по рублевым вкладам сроком до 1 года в размере до 1,4 млн руб. в банках ДФО в отчетном квартале снизился с 10,5% до 9,4%.

Доля валютных вкладов за I квартал 2016 год в общем объёме привлеченных депозитов сократилась с 12,3% до 11,3% (на 1% или 4,1 млрд руб.). По-прежнему высоким процент валютных вкладчиков остаётся только в Сахалинской области — 19% или 0,5 млрд рублей в абсолютном выражении.

Интересно, что в банках всех субъектов ДФО преобладают крупные вклады, а именно размером от 700 тыс. до 1,4 млн руб. Их доля варьируется от 25% как в Якутии до 40% в Хабаровском крае. Вклады объёмом более 1,4 млн рублей достигают от 18% в банках Хабаровского края до 44% на Камчатке. Наименее популярны вклады размером до 100 тысяч рублей — от 3% в Хабаровском крае, до 9% в Якутии.

Тем не менее, как сообщало ИА REGNUM у населения дальневосточных регионов долгов перед кредитными организациями в 4 раза больше, чем у самих субъектов РФ. Так, общая сумма задолженности физлиц, проживающих на Дальнем Востоке, составляет 537,8 миллиарда рублей, общая сумма просроченной задолженности достигла 35,7 миллиарда рублей. Самые большие долги банкам у жителей Приморья и Хабаровского края.

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