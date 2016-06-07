Барнаул, 7 июня, 2016, 06:58 — ИА Регнум. Администрация Барнаула инициировала рейды по пивным барам: власти предупреждают владельцев питейных заведений об ужесточении законодательства. Подробности сообщает программа «Вести-Алтай».

Советский плакат против алкоголизма

С 1 июля, в соответствии с региональным законодательством, барнаульские бары и магазины, расположенные в жилых домах и пристройках к ним, не смогут торговать спиртным в ночное время. Исключение сделано только для крупных ресторанов и кафе, в которых достаточно места для посетителей. В частности, обязательным является наличие 24 посадочных мест и шести столов. Кроме того, важно, чтобы зал общественного питания находился отдельно от зала розничной торговли, а вход для покупателей был расположен с противоположной стороны от подъезда.

В ходе рейда проверили 76 пивных баров центрального района города,. Выяснилось, что более половины из них не соответствуют указанным требованиям. Теперь им придётся либо изменить режим работы, либо произвести реконструкцию помещений.

Как же сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2016 года вступят в действие поправки в «Закон «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края». Распоряжение об этом подписан губернатор Александр Карлин, а еще ранее их на сессии утвердили местные парламентарии.

Речь идет о запрете так называемых «псевдобаров» — предприятий общественного питания, расположенных в многоквартирных жилых домах.