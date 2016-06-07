Барнаул, 7 июня, 2016, 06:29 — ИА Регнум. Необычное зрелище подарили любителям спорта на VII Международном детско-юношеском фестивале единоборств «Детям планеты — мир без наркотиков» в Барнауле. Около 2 тысяч спортсменов из СНГ и Китая сразились в десяти видах боевых искусств. Это спортивное контактное карате, шинкиокушинкай карате, карате WKF, панкратион, рукопашный бой, кунг-фу, джиу-джитсу, тхэквондо ITF и восточное боевое единоборство в дисциплинах кобудо и кудо. Особенно впечатлил зрителей профессиональный панкратион — в клетке.

«Top Team Siberia» Барнаул. VII Международный детско-юношеский фестиваль единоборств

«Двадцать пять секунд — и первый бой закончен! Короткие встречи — конек спортсмена Евгения Евграфова из Заринска. Его противника почти уносили: он был без сознания», — делятся впечатлениями корреспонденты телепроекта «Наши новости» («НН»).

Сам Евгений комментирует поединок просто: «Попался — я задушил. И поздно остановили встречу, если честно, он уснул уже давно, он еще в стойке уснул».

Более опытный боец, Иван Соловьев, за всю встречу тоже провел один удар. Остальное время — удерживал соперника. Пассивная схватка продолжалась больше пяти минут. В итоге — победа.

С профессиональным оборудованием — (клеткой) — помог Центр Смешанных Единоборств «Top Team Siberia».

«Помогли с ее доставкой, монтажом, обклейкой. И это уже большая помощь для тех же ребят, которые с радостью входят в клетку как настоящие профессионалы», — отметил один из основателей Центра Александр Локтев.

По его словам, во всех пяти боях в клетке победу одержали алтайские спортсмены. Профессиональный панкратион вновь обещают устроить на День рождения Барнаула.