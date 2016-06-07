Петропавловск-Камчатский, 7 июня, 2016, 06:25 — ИА Регнум. На Камчатке сотни владельцев различных автомобилей с измененной конструкцией, например, «поднятых», с «люстрами» (дополнительные фары), с дополнительной выхлопной трубой и т. д., рискуют стать пешеходами из-за того, что местная ГИБДД начала требовать выполнять Технический регламент Таможенного союза, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

drive2.ru ВАЗ 2102 с измененной конструкцией

Фактически требования инспекторов сводятся к тому, что владельцы машин с измененной конструкцией должны все снять, привести автомобиль в первоначальное состояние, пройти все технические процедуры и сертификацию, сделать переделку на лицензированных СТО и все это зарегистрировать в ГИБДД. Если автолюбители этого не сделают, то для начала получат предупреждение, а потом могут попасть и под арест, а также получить запрет на эксплуатацию автомобиля.

Сами владельцы машин с измененной конструкцией говорят, что в некоторых случаях выполнить требования ГИБДД невозможно — машина за несколько лет переделана на столько, что вернуть ей первоначальный вид не представляется возможным. В связи с этим, люди начали массовый сбор подписей под обращением в ГИБДД с просьбой разрешить им пройти сертификацию и проверку на лицензированных СТО, не убирая последствия переделки.

При этом на Камчатке сотни, если не тысячи, подобных машин, так как здесь популярен туризм по бездорожью. Подобным транспортом часто пользуются и туристические компании, которые возят путешественников, например, к вулканам.

Пресс-секретарь губернатора Камчатки Елена Стратонова рассказала корреспонденту ИА REGNUM, что глава региона Владимир Илюхин уже в курсе возникшей проблемы и распорядился создать специальную рабочую группу для урегулирования ситуации. Губернатор при этом не сторонник того, чтобы «собранные из подручных запчастей «вездеходы» с силовыми бамперами ездили по дорогам общего пользования». Однако люди используют измененные машины и для туризма.

«Выход из ситуации нужно искать и для них. Во взаимодействии с ГИБДД нужно найти механизм, который в кратчайшие сроки позволит урегулировать вопрос», — цитирует губернатора его пресс-секретарь.

В состав рабочей группы войдут представители министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края, регионального Управления ГИБДД УМВД России, общественных организаций края, представляющих интересы автомобилистов.

Новый «Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» вступил в силу с 1 января 2015 года. Согласно документу, к изменениям в конструкции машин предъявляется ряд требований, несоблюдение которых влечёт штраф или аннулирование регистрации. Все изменения в конструкцию автомобилей должны вноситься только после согласования с Госавтоинспекцией.