Улан-Удэ, 7 июня, 2016, 06:20 — ИА Регнум. В Бурятии 7 июня зарегистрировано 10 действующих очагов лесных пожаров на общей площади более 1,7 тыс. га. Как сообщили ИА REGNUM в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ), по два очага зарегистрировано в Баргузинском, Прибайкальском, Еравнинском районах, по одному — в Джидинском, Курумканском, Муйском, Хоринском районах. Еще четыре пожара локализованы на общей площади более 800 га в Баргузинском, Курумканском, Муйском, Хоринском районах.

Алексей Куденко Лесной пожар

За прошедшие сутки было обнаружено три очага на общей площади 5,5 га в Джидинском, Баргузинском, Прибайкальском районах.

В РАЛХ уточнили, что причиной возникновения возгорания в Джидинском районе стала гроза, во всех остальных случаях — неосторожное обращение населения с огнем. В Прибайкальском районе лесная охрана ликвидировала очаг на общей площади 0,5 га. Всего за прошедшие сутки было потушено восемь возгораний на общей площади более 190 га. Помимо очага в Прибайкальском районе ликвидированы пожары в Баргузинском, Курумканском, Хоринском, Тарбагатайском, Селенгинском, Мухоршибирском районах.

С лесными пожарами в Бурятии борются около 900 человек. Используется 114 единиц тяжелой и лесопожарной техники. Для тушения пожара в Хоринском районе применялся борт БЕ-200, который произвел три слива воды общим объемом 18 тонн. Для патрулирования и передислокации парашютистов-пожарных авиалесоохраны применяются самолеты Р2006Т, Ан-2, вертолеты Ми-2 и Ми-8.Тушение пожаров осложняется теплой ветреной погодой, установившейся в республике, отметили в агентстве.

Добавим, с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 316 очагов, общая площадь, пройденная огнем, составляет более 80 тыс. га. По данным РАЛХ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров уменьшилось на 54,6%, пройденная пожарами площадь уменьшилась на 74,93%.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Бурятии с начала действия режима ЧС возбуждено 32 уголовных дела по фактам природных пожаров. По данным республиканского главка МЧС, ежедневно в ходе патрулирования межведомственные группы задерживают нарушителей противопожарного режима в лесах.

Напомним также, утром 6 июня в Бурятии было зарегистрировано 12 действующих лесных пожаров на общей площади 1 574,5 га в Баргузинском, Еравнинском, Прибайкальском, Селенгинском, Хоринском, Курумканском, Муйском районах.