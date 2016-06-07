Тайбэй, 7 июня, 2016, 06:18 — ИА Регнум. Тайваньские спасатели завершили поисковую операцию, развернутую вскоре после того, как на одной из рек перевернулась лодка с 6 туристами. В результате крушения лодки погибли 5 человек, одна из пропавших обнаружена, в настоящий момент ей оказывается медицинская помощь.

tahitinews.co Перевернувшаяся лодка

Тело последней жертвы было обнаружено спасателями 6 июня около 17:00 у моста в районе поселка Пинлинь. Тело 44-летней женщины было найдено в нескольких километрах ниже по течению от того места, где произошла трагедия, пишет «Чжунго синьвэнь».

Единственной, кому удалось спастись, стала 15-летняя девушка. Спустя 30 минут после того, как ее смыла за борт поднявшаяся вода, ей удалось зацепиться за ветви дерева, свисающего над рекой. С помощью этого дерева девушка выбралась на берег, после чего она несколько часов отдыха и кричала о помощи, однако ее так и не обнаружили.

На следующее утро девушку заметил местный житель, который немедленно доставил ее в больницу. По словам врачей, жизни девушки ничего не угрожает, ее родители пока отказываются давать какие-либо комментарии.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 5 июня 4 взрослых и 2 подростков пропали без вести после того, как лодка, в которой находились туристы, перевернулась в результате резкого подъема уровня воды на одной из рек на севере Тайваня.