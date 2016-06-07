Оренбург, 7 июня, 2016, 06:17 — ИА Регнум. В Оренбурге газораспределительная организация назвала предварительную причиной ЧП, которое произошло вечером 6 июня. «По предварительной версии, причиной происшествия стало нарушение абонентом правил пользования газом в быту. В настоящее время от газоснабжения отключено 664 квартиры, ведется работа согласно плану локализации и ликвидации аварийной ситуации», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM советник генерального директора по связям с общественностью и СМИ ОАО «Газпром газораспределение Оренбург» Ольга Шамова.

пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области В жилом многоэтажном доме в Оренбурге произошел взрыв газа

Напомним, 6 июня в многоэтажке по ул. Алтайской прогремел взрыв. В квартире на девятом этаже произошло частичное обрушение межэтажной плиты-перекрытия, а также обрушение наружной несущей стены. Из-под завалов были извлечены два жильца. В данный момент они находятся в медицинских учреждениях города. Пострадавшей женщине с восьмого этажа медицинская помощь оказана на месте.

В Оренбурге введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор совместно с членами областного правительства, главой Оренбурга и руководством МЧС провели оперативное совещание на месте ЧП. На нем принято решение о расселении второго, третьего и четвертого подъездов.

Эвакуированные жильцы размещены у родственников и в двух пунктах временного размещения (ПВР), расположенных в Комплексном центре социального обслуживания населения Оренбурга и в гостинице «Уютная».

Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».