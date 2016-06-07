Гонконг, Китай, 7 июня, 2016, 05:57 — ИА Регнум. Власти Гонконга сообщили о временном приостановлении торговли мясом домашней птицы. После обнаружения зараженных птиц на одном из рынков города, в Гонконге начались массовые проверки всех площадок, где осуществляется торговля живой птицей и мясом.

vitebsk.cc Куры в клетке

«На оптовом рынке Чэншавань, где ранее были обнаружены зараженные курицы, будет уничтожено около 4,5 тыс. птиц, так как их мясо опасно для здоровья человека», — заявил главный секретарь комиссии здравоохранения и безопасности продуктов питания Гонконга Ко Винмань.

К настоящему моменту 9 из 20 местных фабрик уже проинспектированы. В крови домашней птицы вирус H7N9 не обнаружен. Это позволяет сделать вывод, что, вероятнее всего, зараженное мясо попало в Гонконг из другой страны, пишет «Наньцзао жибао».

По словам представителя властей, торговля мясом домашней птицы будет возобновлена сразу после того, как соответствующие органы убедятся в безвредности продукта. Полиция Гонконга начала расследование дела, сотрудникам правоохранительных органов предстоит узнать, откуда поступило зараженное мясо.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в конце марта в Южной Корее была зафиксирована вспышка птичьего гриппа — впервые за последние пять месяцев. Более 11 тыс. уток были уничтожены.