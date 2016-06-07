Париж, 7 июня, 2016, 05:43 — ИА Регнум. Спасатели тушили пожар в жилом доме в коммуне Сен-Дени (пригород Парижа) более трех часов, пострадали не менее 12 человек, сообщает телеканал BFMTV.

fox32chicago.com Пожарные эвакуируют раненого

Жертвами пожара стали пять человек. Огонь вспыхнул 6 июня в 19:30 (20:30 мск), причины возгорания пока неизвестны. В результате пожара произошло частичное обрушение здания.

Из 12 человек, пострадавших от пламени, трое — пожарные. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое.