Манила, 7 июня, 2016, 05:36 — ИА Регнум. 6 июня состоялась торжественная церемония открытия совместных американско-филиппинских учений CARAT (Cooperation Afloat Readiness and Training). 5-дневные учения проводятся ежегодно с 1995 г.

Учения ВМФ США CARAT

Учения будут состоять из береговой и морской фаз. Маневры направлены на улучшение координации действий флота США и Филиппин. По сценираю учений морякам предстоит задержать и досмотреть подозрительное судно и провести учебную атаку кораблей предполагаемого противника. Кроме того, к участию в учениях будет привлечены морские пехотинцы, которые будут десантированы на один из филиппинских островов, пишет «Сина синьвэнь».

Командущий 73-й оперативной группой ВМФ США контр-адмирал Чарльз Уильямс заявил, что учения позволят укрепить военное сотрудничество ВМФ США и Филиппин. Командующий ВМФ Филиппин контр-адмирал Рональд Джозеф Меркадо поблагодарил американскую сторону за готовность укреплять военно-морское сотрудничество в Филиппинами.

В Пекине пока не прокомментировали проведение американско-филиппинских морских учений, однако, как ожидается, CARAT-2016 может неблагоприятно отразиться на начавшемся процессе улучшения отношений между КНР и Филиппинами.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, береговая охрана КНР перестала преследовать филиппинских моряков у берегов спорных островов в Южно-Китайском море. Действия китайского флота расцениваются как дружеский акт по отношению к новоизбранному президенту Филиппин Родриго Дутерте, который выступает за мирное урегулирование всех территориальных споров между КНР и Филиппинами.