Каир, 7 июня, 2016, 05:34 — ИА Регнум. Специальный посланник КНР по сирийскому вопросу Се Сяоянь сообщил журналистам, что Китай готов играть еще большую роль в разрешении конфликта в Сирийской Арабской Республике. Соответствующее заявление было сделано в ходе пресс-конференции в штаб-квартире Лиги арабских государств.

news.cn Се Сяоянь — специальный посланник КНР по сирийскому вопросу

Се Сяоянь провел переговоры с генеральным секретарем Лиги арабских государств Набилем Аль-Араби, в ходе которых представитель КНР поделился с главой организации взглядами на пути разрешения конфликта в Сирии, пишет «Чжунго жибао».

«Китай считает, что прекращение огня должно осуществляться тщательно и всесторонне. Кроме того, необходимо обеспечить медицинскую помощь всем тем, кто пострадал от военных действий на территории страны. Мировое сообщество должно принимать эффективные меры по решению сирийского вопроса. Китай готов оказать еще большее содействие в преодолении кризиса в Сирии», — заявил Се Сяоянь.

Китайский политик прибыл в столицу Египта 6 июня. Начавшийся визит в Египет стал первым для Се Сяояня с момента вступления в должность в марте 2016 г. До встречи с генеральным секретарем Лиги арабских государств спецпосланник КНР провел ряд встреч с египетскими дипломатами.