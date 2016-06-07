Петропавловск-Камчатский, 7 июня, 2016, 05:29 — ИА Регнум. Проверку по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего смерть человека проводят следователи на судне «Вилючинский» на Камчатке, на борту которого погиб 31-летний матрос, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР Оксана Полшакова.

И. К. Айвазовский — Взрыв корабля

По ее словам, тело погибшего нашли на судне во время нахождения траулера на промысле. «В настоящее время тело доставлено в Камчатское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы. По первоначальным данным матрос погиб в результате произошедшего возгорания паров горюче-смазочных материалов», — отметила Полшакова, добавив, что по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Местные СМИ сообщают, что в насосном помещении левого борта промысловой палубы произошел взрыв. Другие помещения не пострадали и судно самостоятельно дошло до причала в Петропавловске-Камчатском.