СКР начал проверку по факту смерти матроса на камчатском судне
Петропавловск-Камчатский, 7 июня, 2016, 05:29 — ИА Регнум. Проверку по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего смерть человека проводят следователи на судне «Вилючинский» на Камчатке, на борту которого погиб 31-летний матрос, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР Оксана Полшакова.
По ее словам, тело погибшего нашли на судне во время нахождения траулера на промысле. «В настоящее время тело доставлено в Камчатское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы. По первоначальным данным матрос погиб в результате произошедшего возгорания паров горюче-смазочных материалов», — отметила Полшакова, добавив, что по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Местные СМИ сообщают, что в насосном помещении левого борта промысловой палубы произошел взрыв. Другие помещения не пострадали и судно самостоятельно дошло до причала в Петропавловске-Камчатском.