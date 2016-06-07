Москва, 7 июня, 2016, 05:28 — ИА Регнум. В Москве неизвестные взорвали газовый баллон в отделении «Райффайзенбанка» на Новокосинской улице, сообщает Life.

d-cd.net Газовый баллон.

Сообщение о взрыве в отделении банка поступило в 2:00 мск. По предварительным данным, проникнув в банк, злоумышленники пустили газ из баллона в банкомат по трубке и произвели взрыв.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Сумма похищенных средств не уточняется.