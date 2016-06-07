Якутск, 7 июня, 2016, 05:34 — ИА Регнум. На территории Якутии зарегистрирован один лесной пожар на площади 20 га. Лес горит в Нерюнгринском районе, в его тушении задействованы 13 парашютистов-десантников ГБУ РС (Я) «Авиалесоохрана», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте по лесным отношениям.

Лесной пожар

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Всего сначала сезона на территории республики зарегистрировано 45 лесных пожаров на общей площади 992,90 га, в том числе покрытой лесом площади 339,6 га, нелесной 583,3 га.

Департамент по лесным отношениям Якутии напоминает жителям и гостям республики о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в лесу и просит воздержаться от разведения костров. «Лесные пожары справедливо считаются одним из крупнейших по охвату территорий стихийных бедствий: они приносят огромные экономические потери, уничтожают флору и фауну», — отмечают также в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, тушить леса Якутии не на что. По словам заместителя руководителя департамента по лесным отношениям республики Джулустана Хона, для этого у региона нет ни денег, ни работников, ни техники.

«Ежегодно для исполнения переданных полномочий с федерального бюджета в виде субвенций выделяется порядка 400 млн руб. В текущем году на мероприятия по авиамониторингу и тушению лесных пожаров выделено 71 млн руб. В прошлом году мы заказывали план противопожарного обустройства лесов республики на 2015−2024 годы. Так вот, на его полную реализацию при условиях малой горимости лесов потребуется 2,5 млрд рублей ежегодно», — отмечал Джулустан Хон.

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