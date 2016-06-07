Лос-Анджелес, США, 7 июня, 2016, 05:23 — ИА Регнум. Покупатель на особняк основателя и издателя мужского журнала Playboy Хью Хефнера найден, сумма сделки может составить запрошенные владельцем 200 млн, сообщает телеканал CNN.

buongiornoalghero.it Особняк

В компании Playboy Enterprises подтвердили, что приобрести дом Хефнера готов 32-летний инвестор и совладелец компании Metropoulos & Co Дарен Метропулос. Стоимость продажи в Playboy Enterprises не уточнили, сказав, что цена «пока не определена окончательно».

По условиям продажи, 89-летний Хефнер сможет остаться в поместье до своей смерти. Договор с Метропулосом он уже заключил. Ранее Хефнер установил продажную цену на легендарный особняк в $200 млн.

Напомним, особняк Хью Хефнера был построен в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в 1927 году. Площадь поместья — 25 тыс. кв метров, там находятся теннисный корт, зоопарк, баскетбольная площадка и несколько бассейнов.