Москва, 7 июня, 2016, 05:00 — ИА Регнум. Российский сегмент интернета (рунет) стал третьим в мире по устойчивости к сбоям. Об этом говорится в исследовании компании Qrator Labs, специализирующейся на противодействии DDoS-атакам, пишет газета «Коммерсантъ».

tragos.ru Устойчивость

На первом и втором местах — национальные сегменты Великобритании и США. Эксперты анализировали устойчивость интернета к угрозам по доле операторов связи в общем количестве сетей. Так, в России больше всего работа интернета зависит от оператора «Ростелеком» — если у него будет сбой, отключится 5,5% сетей.

В Великобритании, возглавившей рейтинг, лишь 3,4% зависят от крупнейшего оператора Virgin Media. В США проблемы у оператора ТАТА отключили бы 5% местных сетей.

По мнению гендиректора Qrator Labs Александра Лямина, подобная диверсифицированность рынка дает стабильность национального сегмента интернета. Он также отметил, что полный отказ оператора случается редко, хотя и бывают.

В качестве примера он привел сбой в 2013 году в работе оператора из пятерки крупнейших в России. Тогда из-за DDoS-атаки на оборудование ночью на 17 минут оператор остановил работу.