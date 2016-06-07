Вашингтон, 7 июня, 2016, 04:34 — ИА Регнум. Претендент на выдвижение кандидатом на президентских выборах в США Хиллари Клинтон прокомментировала подсчеты агентства Associated Press, согласно которым она набрала необходимое количество голосов делегатов.

nguyentandung.org Хиллари Клинтон — кандидат в президенты США

В своем Twitter Клинтон написала, что польщена таким подсчетом, однако ей нужно выиграть праймериз, которые пройдут в «супервторник» 7 июня в шести штатах.

По подсчетам агентства, у Клинтон есть необходимое число голосов выборщиков — 2383. Она заручилась поддержкой 1812 делегатов и голосами 571 суперделегата. Еще 95 делегатов, которые будут присутствовать на съезде партии, пока не определились со своим фаворитом.

Напомним, 7 июня праймериз пройдут в штатах Калифорния, Монтана, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Северная Дакота и Южная Дакота. Соперник Клинтон по партии — сенатор Берни Сандерс — сдаваться не собирается, даже несмотря на то, что победа на праймериз во всех штатах не даст ему необходимого для автоматического выдвижения количества голосов выборщиков.

Кандидат от Республиканской партии миллиардер Дональд Трамп набрал нужное количество голосов, а его соперники покинули президентскую гонку. К настоящему времени Трамп фактически единственный кандидат в президенты США от Республиканской партии. Официально Трамп будет выдвинут единым кандидатом на съезде партии, который пройдет в конце июля. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат, также пройдет в июле.