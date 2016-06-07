Пекин, 7 июня, 2016, 04:18 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Китай с рабочим визитом в период с 12 по 14 июня. В первые день официального пребывания немецкого политика в Пекине состоится двусторонняя межправительственная консультация, сопредседателями которой выступят Ангела Меркель и премьер-министр КНР Ли Кэцян. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Хун Лэй.

dalinfotour.ru Китайская стена

«Ангела Меркель в девятый раз за свою карьеру прибудет в КНР на следующей неделе. В Пекине она встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером страны Ли Кэцяном, после чего немецкий политик отправится в Шэньян», — заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая.

Межправительственная консультация, которая пройдет под сопредседательством Меркель и Ли, была создана в 2011 г. Консультация представляет собой механизм диалога между правительствами двух стран, в этом году во встрече примут участие более 20 министров и их заместителей с обеих сторон, пишет «Синьхуа».

«В последние годы отношения Китая и Германии демонстрируют устойчивое и последовательное развитие. Это подтверждается частыми рабочими визитами официальных лиц», — отметил Хун Лэй.

Китайский дипломат заявил, что КНР и Германия продолжат укрепление двусторонних отношений, поддерживая тесную координацию в глобальных и региональных делах. Это отвечает коренным интересам обеих стран, и кроме того, приносит пользу развитию китайско-европейских отношений и способствует укреплению стабильности во всем мире.