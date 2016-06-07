Петропавловск-Камчатский, 7 июня, 2016, 04:17 — ИА Регнум. Желание сделать фото со старшеклассниками на их «последнем звонке» обернулось для семиклассника школы на Камчатке побоями, которые ему нанесла директор образовательного учреждения. Против педагога, как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя местного управления СКР Елена Матафонова, возбуждено и расследуется уголовное дело.

finmagazine.ru Уголовное дело

По словам собеседника агентства, серьезных трав в результате действий директора ученику удалось избежать, но болевые ощущения у него все же присутствовали, не говоря уже о моральном вреде.

«Преступление было совершено в средней школе №2 Усть-Большерецка. Там отмечали «последний звонок». Директор заметила семиклассника, который делал фото со старшеклассниками и позвала его к себе, но мальчик попытался убежать и директор схватила его ворот куртки», — рассказала Елена Матафонова.

Потом директор затянула мальчика в свой служебный кабинет, где руками толкнула в спину школьника, отчего последний ударился о стул у ее рабочего стола. После чего, женщина подошла к несовершеннолетнему и, взяв обеими руками за уши, стала их дергать, а после с силой толкнула рукой в область головы, в результате чего мальчик ударился правой височной областью головы об стену.

Расследование уголовного дела продолжается.