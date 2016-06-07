Санкт-Петербург, 7 июня, 2016, 04:06 — ИА Регнум. Тучков мост в центре Петербурга закрывается на многомесячную масштабную реконструкцию. Движение транспорта по мосту с 7 июня будет осуществляться только в направлении Петроградского района — из шести полос моста свободными для движения останутся две. Попасть же с Петроградки на Васильевский остров можно будет лишь по Биржевому мосту, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

mostotrest-spb.ru Тучков мост

Для пропуска возрастающего с сегодняшнего дня потока транспорта будет введена дополнительная четвертая полоса движения по улице Добролюбова в направлении Биржевого моста. Для этого пришлось пожертвовать общественным транспортом — движение трамваев на этом участке будет прервано в оба направления.

На весь период реконструкции набережная Макарова от Среднего проспекта до Тучкова моста станет односторонней. Однако теперь с Биржевого направо можно будет уйти не с одной, а сразу с двух полос. Также будет увеличено время горения правоповоротной секции светофора при съезде с Биржевого моста.

В связи с прекращением трамвайного сообщения между Васильевским островом и Петроградской стороной на время реконструкции Тучкова моста в Василеостровском районе запустят трамвай-челнок, который будет следовать до перекрестка набережной Макарова и Кадетской линии, где расположен второй вестибюль станции метро «Спортивная».

Кроме того, от Наличной улицы до площади Ленина пустят новый автобусный маршрут — № 6А «Наличная улица — Финляндский вокзал». В сторону Петроградки автобусы будут идти по одностороннему Тучкову мосту, а возвращаться на Васильевский остров через Биржевой мост. Горожан также просят обратить внимание на изменение маршрутов движения трамваев №6 и №40, троллейбусов №1 и №9, автобусов №1 и №128.

В КРТИ отметили, что первый этап реконструкции Тучкова моста продлится 8 месяцев. В рамках следующего этапа схема временной организации дорожного движения будет изменена.

Тучков мост — трёхпролётный разводной мост через Малую Неву, соединяющий Большой проспект Петроградской стороны с Кадетской и Первой линией Васильевского острова. Первый деревянный мост на этом месте появился еще в середине 18-го века. В современном виде мост существует с 1965 года.

Напомним, что реконструкция Тучкова моста входит в перечень работ, реализуемых в рамках проведения Чемпионата мира по футболу 2018. Согласно контракту, работы на объекте будут завершены в мае 2018 года и обойдутся в 2,45 млрд рублей.

Добавим, что сложную дорожную обстановку на Васильевском острове дополнит и перекрытие части Большого проспекта — от 12−13 до 22−23 линий. Работы по реконструкции теплосети продлятся здесь с 15 июля по 29 декабря.