Петропавловск-Камчатский, 7 июня, 2016, 03:57 — ИА Регнум. На Камчатке 7 июня в результате взрыва на рыбопромысловом судне «Вилючинский» погиб матрос, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.

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Инцидент произошел в Авачинском заливе у берегов Камчатки. По предварительным данным, причиной смерти матроса 1985 г.р. стало возгорание паров горюче-смазочных материалов.

Рыбопромысловое судно «Вилючинский», принадлежащее компании «Акрос», своим ходом дошло в порт Петропавловска-Камчатского.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.