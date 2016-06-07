Лондон, 7 июня, 2016, 03:39 — ИА Регнум. В Лондоне (Великобритания) на 91-м году жизни скончался известный драматург, лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» Питер Шеффер, пишет газета The Guardian.

article.wn.com Питер Шеффер — драматург, лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус».

«Я думаю, он решил, что время пришло», — сказал изданию агент Шеффера Руперт Лорд. По его мнению, мысли о том, что жизнь подходит к концу посещала драматурга после 90-го дня рождения 15 мая, который он был счастлив отметить в кругу семьи и друзей.

Питер Шеффер — автор пьес «Соленая земля» (1954 год), «Упражнение для пяти пальцев» (1958 год), «Королевская охота за солнцем» (1964), «Эквус» (1973), «Амадей» (1979 год) и многих других.

Пьеса «Амадей» легла в основу сценария одноименного фильма Милоша Формана, получившего премию «Оскар» за лучший сценарий в 1985 году.