Мадрид, 7 июня, 2016, 03:32 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) из-за несоответствия кодексу организации приостановило аккредитацию лаборатории в Мадриде (Испания), говорится в пресс-релизе агентства.

Допинг

Решение принял глава WADA Крейг Риди по результатам работы специализированной комиссии. Лаборатория временно не будет проводить антидопинговую деятельность, в частности, делать анализы мочи и крови спортсменов — их будет делать другая лаборатория, в Барселоне.

Ранее в апреле по результатам проверки была приостановлена работа антидопинговых лабораторий в Португалии, Китае и ЮАР. Аккредитация будет восстановлена после исправления всех несоответствий нормам WADA. Согласно статье 4.4 международного стандарта по работе лабораторий, чтобы сохранить свой статус, все центры должны соответствовать кодексу WADA.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2015 года деятельность Российского антидопингового агентства (РУСАДА) была приостановлена, так как совет WADA признал несоответствие российского агентства кодексу организации. Поводом послужил псевдодокументальный фильм германского телеканала ARD о допинге в российском спорте.

После этого Международная ассоциация атлетических федераций (IAAF) исключила из своего состава Всероссийскую федерацию легкой атлетики на неопределенный срок. Будут ли российские легкоатлеты участвовать в летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, решит совет IAAF, который пройдет в Вене 17 июня.