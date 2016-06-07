Владивосток, 7 июня, 2016, 03:42 — ИА Регнум. Приморье в очередной раз находится на грани протестных настроений. Теперь ситуация обострилась со стороны обманутых дольщиков: люди не могут ни вернуть вложенные деньги, ни получить жильё, строительство которого заморожено. Проблемы усугубляют кризис и чиновники, не торопящиеся способствовать решению подобных вопросов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал член краевого штаба ОНФ Алексей Тимченко.

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По словам активиста, приморские «фронтовики» располагают обращениями дольщиков по ряду объектов, в том числе по многоэтажным жилым комплексам на Партизанском проспекте и по улице Грибоедова во Владивостоке. Люди не просто годами ходят по инстанциям, доходит до того, что дольщики готовы доплачивать за достройку своих квартир сверх выплаченной стоимости. Однако даже в таких случаях власти не спешат способствовать решению проблемных вопросов.

«В последнее время ситуация обострилась, и, по нашим сведениям, едва не дошло до протестных акций со стороны обманутых дольщиков в столице Приморья. Мы понимаем, что проблема эта сложная, решить её непросто. В ряде случаев речь идёт о серьёзных нарушениях закона со стороны компаний-застройщиков и их должностных лиц, а также при проведении разбирательств правоохранительными органами по таким фактам», — обозначил Алексей Тимченко.

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Региональным властям предлагают усилить контроль за работой операторов строительного рынка в субъекте, а также создать прозрачную систему выделения земельных участков под комплексную застройку. Последний параметр положительно скажется не только на сфере долевого строительства, он повлияет на решение других проблем: расселении аварийного жилья, улучшении экологической обстановки в пределах агломерации.

«В любом случае поступающие к нам обращения и данные наших экспертов показывают, что в сфере долевого строительства сохраняется сложная ситуация и необходимо усиливать контроль со стороны властей», — заключил эксперт.