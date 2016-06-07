Запорожье, Украина, 7 июня, 2016, 03:16 — ИА Регнум. В Запорожье (Украина) неизвестный обстрелял шашлычную из гранатомета, сообщает телеканал «112 Украина».

antifashist.com Осколок гранаты

Инцидент произошел в районе Малого рынка около 21:25 мск 6 июня. По словам замначальника управления Национальной полиции Андрея Долинного, снаряд попал в верхнюю часть двухэтажного здания.

Пострадавших нет. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тубус от гранатомета недалеко от шашлычной.

На месте происшествия работают пожарные и полиция. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».