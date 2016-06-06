Париж, 7 июня, 2016, 02:50 — ИА Регнум. Во Франции на борт самолета авиакомпании Air Canada, выполнявшего рейс из Парижа в Торонто, поднялись 17 пассажиров, которые не прошли предполетный досмотр, сообщает телеканал CBC.

Пассажиры

Инцидент произошел в аэропорту «Шарль де Голль». По словам представителя авиакомпании Питера Фитцпатрика, из 325 пассажиров рейса 17 не прошли процедуру сканирования. Экипажу воздушного судна стало известно об этом уже после вылета.

Представитель Air Canada уточнил, что пассажиры прибыли в Париж из Шри-Ланки, они проследовали на посадку из транзитной зоны, которую по прибытии не покидали. Таким образом, они прошли проверку только в Шри-Ланке при вылете.

После приземления в аэропорту Торонто всех пассажиров досмотрели на взлетно-посадочной полосе. По мнению одного из пассажиров рейса, такое нарушение норм безопасности «достаточно шокирующее».

Напомним, 22 марта в Брюсселе произошла серия крупных терактов: 32 человека погибли и более 300 получили ранения. Две бомбы взорвались в аэропорту «Завентем» и ещё одна — на станции метро «Мальбек».

Осуществили атаку на мирных граждан террористы «Исламского государства» (ИГ — запрещено в России). После терактов в аэропорту Бельгии в странах ЕС усилены меры безопасности, спецслужбы работают в усиленном режиме.

.