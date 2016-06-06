Москва, 7 июня, 2016, 02:40 — ИА Регнум. Замруководителя Россельхознадзора Юлия Швабаускене заявила о возможном запрете ведомством реэкспорта овощей и фруктов через Евросоюз.

Яблоки

Это связано с тем, что под видом продукции из африканских стран в Россию через ЕС поставляется санкционная продукция. Речь идет, в частности, о продукции с фитосанитарными сертификатами из Бенина, Йемена, Гвинеи-Бисау, Нигерии, Буркина-Фасо, Камеруна, Демократической Республики Конго, Мозамбика и других стран. Поставляют в РФ ее из Голландии и Бельгии через Белоруссию.

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«У нас нет документального подтверждения перемещения этих грузов» — цитирует замглаву Россельхознадхора «Интерфакс». У ведомства есть основания подозревать, что перемещаются бумаги, а грузы идут из стран, в отношении которых введены санкции РФ. Швабаускене уточнила, что внутри ЕС грузы перемещаются без фитосанитарных сертификатов, что усиливает подозрения.

Ситуацию с подобными поставками Россельхознадзор собирается обсудить с представителями ЕС. Возможно, ведомство будет настаивать на заключении с Евросоюзом дополнительного соглашения по подтверждению перемещения грузов из стран Африки.

Напомним, Россия с августа 2014 года ограничила импорт продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Позднее в этот список были добавлены Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн.