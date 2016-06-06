Мадрид, 7 июня, 2016, 01:53 — ИА Регнум. Личности двух погибших на яхте в Испании установлены, ими оказались 28-летняя гражданка РФ Лейла Султангареева и 48-летний гражданин Италии Стефано Бертона, сообщает «Коррьере делла серра».

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По предварительным данным, смерть отдыхавшей на яхте пары наступила от отравления угарным газом. Приехав в Испанию на выходные, Бертона и Султангареева взяли в аренду яхту. Их тела утром обнаружил хозяин судна.

Султангареева — уроженка Казани, она училась в Москве в Государственном университете управления. Ее спутник — бизнесмен из Генуи. По данным СМИ, на борту яхты были обнаружены алкоголь и наркотики.

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