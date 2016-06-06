Вашингтон, 7 июня, 2016, 01:39 — ИА Регнум. В США популярный новостной и развлекательный интернет-портал BuzzFeed разорвал рекламный контракт с Национальным комитетом Республиканской партии США из-за риторики кандидата в президенты США Дональда Трампа. Сумма контракта — $1,3 млн, сообщает BuzzFeed.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Глава новостного ресурса Джон Перетти сравнил рекламу Трампа с рекламой сигарет: «Мы не размещаем рекламу сигарет, потому что они опасны для нашего здоровья, и мы не размещаем рекламные ролики Трампа по той же самой причине».

Он пояснил, что в своей предвыборной кампании Трамп использует риторику, направленную против свобод сотрудников компании в США и во всем мире. Речь идет, в частности, о предложении запретить въезд в США мусульманам. «Это просто не позволит нашим работникам выполнять свои прямые обязанности», — пояснил Перетти.

В предвыборном штабе Трампа решение руководства BuzzFeed не прокомментировали. К настоящему времени Трамп фактически единственный кандидат в президенты США от Республиканской партии — он набрал необходимое количество голосов выборщиков. Официально Трамп будет выдвинут единым кандидатом на съезде партии, который пройдет в конце июля.