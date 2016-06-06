Дамаск, 7 июня, 2016, 01:25 — ИА Регнум. Самолеты ВКС РФ в Сирии уничтожили четыре объекта незаконной добычи нефти, находившиеся под контролем боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

Минобороны.рф Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

Авиаудары были нанесены по объектам, расположенным северо-западнее города Ракка, а также в провинции Хомс.

В бюллетене уточняется, что за сутки боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) подвергли обстрелам населенные пункты Айн-эль-Кантара, Раша и Хаддада, в провинции Идлиб — Фуаа и в провинции Хама — Скальбия.

Ранее 2 июня российский бомбардировщик Су-34 уничтожил резервуары с нефтью на нефтеперерабатывающем заводе, контролируемом ИГ (запрещена в РФ) в районе населенного пункта Рас-эль-Айн в провинции Хасеке.