Вашингтон, 7 июня, 2016, 01:03 — ИА Регнум. Власти США заблокировали в 2015 году $37,6 млрд активов террористических организаций и $2,3 млрд активов, связанных со странами-спонсорами терроризма, говорится в докладе Минфина США Конгрессу.

Khalid Albaih

Из заблокированных в соответствии с введенными США экономическими санкциями активов граждан и организаций $14,1 млрд связаны с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ). Более $13 млрд были связаны с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ), еще $8,2 млрд — с «Хезболлой».

Отмечается, что в 2015 году было заблокировано на 30% больше, чем в 2014 году. Кроме средств террористов, под блокировку попали активы ряда стран, подозреваемых в поддержке террористов, в частности Кубы ($243 млн) и Ирана ($1,98 млрд).

Куба из этого списка, в котором также находятся Сирия ($25,9 млн) и Судан ($30,9 млн), уже исключена.