Ташкент, 7 июня, 2016, 00:54 — ИА Регнум. В столице Узбекистана закрылся базар Кадышева, при этом в выходные дни рынок работал в обычном режиме, сообщает сайт «Народного движения Узбекистана».

foursquare.com Базар Кадышева в Ташкенте

«Толпа недоуменных покупателей, продавцов и жителей близлежащих улиц утром обнаружили закрытые ворота рынка и полную разруху за ними», говорится в сообщении.

В объявлении, висящем на заборе, висит надпись «Санитарный день». Администрация рынка не дает никаких комментариев.

По словам очевидцев, ночью ломали мясные, овощные, вещевые и фруктовые лотки. Ранее сообщалось, что рынок Кадышева будет реконструирован, однако о точной дате реконструкции не уведомлялось. Один из торговцев ранка уточнил корреспонденту ИА REGNUM, что территория объекта расчищается в угоду одного из крупных сетевых супермаркетов.

«Давно циркулировали слухи о том, что место, на котором располагается рынок, уже давно обещано крупному супермаркету, за которым стоят высокопоставленные чиновники», — заявил предприниматель.