Стамбул, Турция, 7 июня, 2016, 00:46 — ИА Регнум. Пользователи соцсети Twitter опубликовали фотографии ракетного эсминца ВМС США, вошедшего 6 июня в Черное море. Эсминец «Портер» вошел в акваторию Черного моря через проливы Дарданеллы и Босфор. В Черном море «Портер» проведет учения с кораблями стран — союзников США по НАТО и зайдет в их порты, в частности в Одессу.

@YorukIsik «Портер»

Согласно конвенции Монтре, пребывание кораблей ВМС США ограничено 21 днем. Боевые корабли нечерноморских стран — членов Североатлантического альянса регулярно заходят в Черное море.

«Портер» постоянно дислоцирован в Роте (Испания) вместе с тремя эсминцами ПРО США. Наряду с наземной базой ПРО «Иджис» в Румынии и со строящейся базой ПРО в Польше эсминцы являются частью системы ПРО, которую США и НАТО развертывают в Европе.