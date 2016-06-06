Ташкент, 7 июня, 2016, 00:45 — ИА Регнум. В рамках празднования Пушкинского дня России и Дня русского языка в Ташкенте состоялась церемония возложения цветов к памятнику А.С.Пушкина, сообщил ИА REGNUM представитель посольства РФ в Ташкенте.

mytashkent.uz Памятник Пушкину в Ташкенте.

«Памятник Пушкину в Ташкенте по своим художественным достоинствам, безусловно, шедевр, которым может гордиться любая столица», подчеркнул в ходе церемонии посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев.

По словам дипломата, «этот монумент знаменует собой не только творческое наследие великого поэта, но и укрепление российско-узбекских культурных и гуманитарных связей»."Пушкин был гениальной исторической личностью и поистине великим писателем. В его творчестве заключено всё богатство, сила и гибкость русского языка. Он создал литературу, которая стала не только частью русской культуры, но и важнейшей составляющей духовного развития большого русского мира», указал глава российской дипмиссии.

Тюрденев также подчеркнул, что 6 июня отмечается не только как Пушкинский день, но и как День русского языка. «Здесь в Узбекистане, известному плеядой сильных русистов, это особенно актуально. Гений Александра Сергеевича и его владение русским языком вдохновляло и до сих пор вдохновляет многих узбекских поэтов», отметил посол.

В церемонии возложения приняли участие дипломаты, руководство Российского центра науки и культуры, председатель Союза писателей Узбекистана М. Ахмедов, заместитель председателя Республиканского интернационального культурного центра С. Миронов, поэты и литераторы Узбекистана, представители общественных организаций российских соотечественников, творческой интеллигенции и СМИ.