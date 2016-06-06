Москва, 7 июня, 2016, 00:43 — ИА Регнум. Последнее время многие эксперты, и не только российские, тиражируют очередные и очень вредные мифы о том, что, мол, все происходящее на постсоветском пространстве имеет исключительно прозападный и антироссийский характер, оставляя при этом за скобками роль и место России в этих процессах.

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Возникает вполне закономерный вопрос: Россию все устраивает в происходящем? Если «нет», то где действия РФ, где ответ на происходящий «беспредел» со стороны Запада в российской зоне влияния?

Об этом пишет аналитический центр OSTKRAFT: подробно здесь.