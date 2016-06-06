Москва, 7 июня, 2016, 00:16 — ИА Регнум. Перенесен старт к МКС российского транспортного корабля «Союз МС»: первый пилотируемый запуск вместо 24 июня состоится 7 июля, сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Международная космическая станция. Выход в открытый космос

Решение о переносе принято для повышения безопасности полета, будет проведен ряд дополнительных тестов программного обеспечения. Старт назначен на 04:36 мск.

Ракета-носитель «Союз ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем доставит на МКС новый экипаж из российского космонавта Анатолия Иванишина, астронавта NASA Кэтлин Рубенс и японца Такуя Ониси.

Новый экипаж МКС должен провести на орбите 39 экспериментов. В числе прочих, космонавты проведут эксперименты по исследованию болевой чувствительности человека в условиях невесомости.