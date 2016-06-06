Сантьяго, 7 июня, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Президент республики Мишель Бачелет объявила о том, что Чили будет судиться с Боливией в Международном Суде в Гааге за право использовать водные ресурсы реки Силала. «Мы решили взять на себя инициативу обратиться в Международный суд, чтобы он подтвердил статус Силалы как международной реки», заявила президент Чили в интервью радио Zero.

btagroup.ru Вода

Мишель Бачелет отметила, что обратившаяся ранее с иском к Чили в Гаагский суд Боливия настаивает на том, что Силала не является международной рекой, и только боливийская сторона имеет право использовать всю воду из нее. В свою очередь, министр иностранных дел Чили Эральдо Муньос заявил, что его страна надеется, что судебная инстанция ООН признает международный статус Силалы и закрепит право Чили на «справедливое и разумное» использование ее вод, комментирует El Mostrador.

23 марта, в День моря, президент Боливии Эво Моралес заявил, что Чили незаконно использует боливийский природный ресурс — воды реки Силала. По его мнению, это «оскорбительное действие», покушение на наследие боливийского народа. И далее бесконтрольное использование вод Силалы «продолжаться не может», комментирует Prensa Latina.

В результате Эво Моралес объявил о своем решении передать еще один иск против Чили. Напомним, что Боливия сейчас предпринимает активные шаги для возвращения выхода к морю. Международный суд ООН в Гааге выступил против возражений Чили о компетентности этого суда в споре с Боливией за выход к морю. Члены Гаагского суда отметили, что суд обладает юрисдикцией на основании статьи 31 Пакта Боготы и может удовлетворить просьбу Многонационального Государства Боливии в иске от 24 апреля 2013 года. В итоге было принято решение отклонить встречный иск Чили. Сейчас территориальный спор между Боливией и Чили находится в компетенции Гаагского суда, сообщало ранее ИА REGNUM.