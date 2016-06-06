Тель-Авив, Израиль, 7 июня, 2016, 00:02 — ИА Регнум. Израильские власти рассмотрят дело о возможных нарушениях в финансировании избирательной компании премьер-министра Биньямина Нетаньяху, передает ABC News.

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Генпрокуратура Израиля заявила, что она проверяет свидетельство бизнесмена Арнауда Мимрана во Франции о том, что тот пожертвовал 1 млн евро на одну из избирательных кампаний Нетаньяху. Если это окажется правдой, то такая сумма была бы нарушением законов о финансировании кампаний в Израиле.

Мимран является ключевым подозреваемым в деле об уклонении от уплаты налогов на выхлопные газы во Франции. Он и другие лица обвиняются в мошенничестве на сумму в 283 млн евро в виде налогов на продажу.

Администрация израильского премьера отметила, что дотации Нетаньяху были законными, т.к. он был частным лицом и не являлся частью какой-либо пожертвования для предвыборной кампании. Говорится, что заявления Мимрана о передаче той суммы премьеру — «ложь, лишенная какого-либо основания». Офис Нетаньяху признает лишь получение 40 тысяч долларов в фонд государственной службы, используемых для общественной дипломатии за рубежом.

6 июня на израильском телеканале 10 TV бизнесмен рассказал, что он перевел большую сумму на личный счет Нетаньяху. По его словам, речь идет о миллионе франков или 170 тысячах евро.

«У меня до сих пор выписка из банковского счета, это Арнауд Мимран, мой личный счет, Биньямину Нетаньяху, его личный счет», — говорит он. «Он может проверить на своем счету. Это не то, что он или я могу скрыть», — добавил Мимран.