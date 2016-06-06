Оренбург, 6 июня, 2016, 23:57 — ИА Регнум. В Оренбурге введён режим чрезвычайной ситуации после взрыва бытового газа в жилом доме. Об этом сегодня, 6 июня, сообщает пресс-служба губернатора Оренбургской области.

misanec.ru Взрыв газа

Напомним, примерно в 19:15 по местному времени (17:15 мск) в одном из подъездов девятиэтажного дома по адресу улица Алтайская 2/1 в квартире №223, находящейся на девятом этаже, прогремел взрыв. В результате взрыва рухнули межэтажные перекрытия между восьмым и девятым этажами, обрушилась наружная стена дома. Пострадало три человека: двое мужчин из квартиры, где произошел взрыв, доставлены в больницу. Пострадавшей женщине с восьмого этажа медицинская помощь оказана на месте.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

По данным следствия в квартире №223 взорвался бытовой газ.

Спасатели эвакуировали жильцов двух подъездов. 60 из них расселены по родственникам, 16 размещены в кризисном центре.

На месте частично рухнувшего здания продолжают работать спасатели, криминалисты, медики, социальные службы и работники администрации города.