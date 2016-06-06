Сан-Сальвадор, 6 июня, 2016, 23:46 — ИА Регнум. «Сальвадор является хорошим местом для убийства», пишет исследовательский портал El Faro.

Tiago Celestino Скейт-парк в Сальвадоре

Проблема банд в Сальвадоре является не только следствием социального неравенства, нищеты, но и гражданской войны, которая закончилась в 1992 году. Только в 2015 году было убито 6657 человек. За 2016 год погибло почти 2500 сальвадорцев. Лишь одно из десяти дел, связанных с убийством, доводится до суда. Остальные остаются безнаказанными. Вероятность того, что ребенок из бедной семьи попадет в члены банды в Сальвадоре очень высоки. Банды контролируют районы и школы. И дети, выросшие в них. растут в соответствии с законами криминального мира, комментирует El Comercio.

Банды вербуют детей в маргинальных районах, начиная с десяти лет. В возрасте пятнадцати лет они уже используются бандой в качестве убийц. Если ребенку сильно повезет, то он при таких условиях доживет до взрослой жизни, пишет El Faro.

В конце февраля 2016 года правительство Сальвадора объявило, что намерено превратить свою страну в безопасное государство. Для реализации этой задачи принят комплексный план, в котором центральное место занимают мероприятия по профилактике преступности. В октябре 2015 года правительство Сальвадора представило законопроект по содействию реинтеграции в общество раскаявшихся молодых участников преступных банд. «Мы хотим, чтобы был такой закон, который позволит молодым людям, вставшим на неверный путь и осознавшим ошибку, вернуться в общество», — заявил президент Сальвадор Санчес Серен, сообщало W Radio.

Отметим, что уровень преступности в Сальвадоре — один из самых высоких в Латинской Америке, а по количеству убийств — самый высокий в мире на душу населения и этот рекорд держится в течение последнего двадцатилетия.