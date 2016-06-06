Киев, 6 июня, 2016, 23:37 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) решил сократить транш финансовой помощи Украине с $1,7 млрд до $1 млрд. Об этом сегодня, 6 июня, сообщает телеканал RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Сообщается, что в МВФ пока настороженно относятся к новому украинскому правительству и не могут оценить его работоспособности. В связи с этим решено сократить сумму третьего транша финансовой помощи.

Фактически — третий транш это очередной аванс Киеву, который пока не выполнил условия получения этой суммы, выставленные МВФ.

Напомним, МВФ осуществляет четырёхлетнюю программу финансовой помощи Украине. Она предусматривает вливание $17,5 млрд в украинскую экономику. Все эти деньги даются в кредит, который Украина потом будет выплачивать много лет.

Первый транс в размере $5 млрд был перечислен Киеву в марте 2015 года. Второй транш на сумму $1,7 млрд в августе 2015 года. Выделение третьего транша постоянно откладывалось из-за политического кризиса на Украине, который привел к падению кабинета Арсения Яценюка.

Финансовая помощь МВФ выделяется Украине при условии совершенно убийственных политических и экономических реформ, диктуемых фондом. Эти реформы приводят к катастрофическому обнищанию населения и деградации украинской экономики.