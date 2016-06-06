Берлин, 6 июня, 2016, 23:23 — ИА Регнум. «Так же, как и геноцид армян в Османской империи, нет сомнений в том, что имело место массовое истребление племен гереро и нама в германской Юго-Западной Африке», пишет Der Spiegel. Но, в отличие от армянского вопроса, по бывшей колонии Германии бундестаг не принял какой-либо резолюции.

salymfayad Женщины племени гереро

События на территории современной Намибии не названы геноцидом ни одним из немецких канцлеров или парламентом ФРГ. Однако министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер в середине 2015 года инициировал признание геноцида африканцев 1904—1908 гг. в качестве официальной линии германской политики.

Журнал обращает внимание на то, что геноцид гереро и нама произошел за 11 лет до событий в Османской империи и явился первой подобной акцией 20-го века. Гамбургский историк Юрген Циммерер считает странным, что бундестаг не набрался до сих пор «смелости», чтобы признать вину Германии.

Турецкий политик Догу Перинчек аргументирует, что так как геноцид армян произошел до 1948 года, то нет никакого состава преступления. Именно с таким обоснованием немецкий парламент много раз отклонял резолюцию о геноциде гереро и нама.

В завершение Spiegel приводит цитату из работы генерал-лейтенанта кайзеровской Германии Лотаря фон Трота, участвовавшего в массовых истреблениях: «Исполнять насилие с вопиющим терроризмом и жестокостью — было и есть моя политика».

За период с 1904 по 1907 год войсками кайзеровской Германии на территории современной Намибии были истреблены до 75 тысяч человек, 80% племени гереро и 50% — нама.