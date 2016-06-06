Каракас, 6 июня, 2016, 23:15 — ИА Регнум. В рамках «защиты продовольственного суверенитета страны» правительство Боливарианской Республики Венесуэла реализует программу по доставке еды семьям. Так, в штате Гуарико шестьсот сорок четыре семьи воспользовались этой возможностью. По мнению властей, эта форма «решения продовольственной проблемы» устраняет очереди и является «новой моделью распределения продуктов питания», сообщает TeleSUR.

cebi.org.br Хлеб

Однако, не совсем ясно, как можно системно обеспечивать семьи продуктами на дому в условиях тотального дефицита? Напомним, что на прошлой неделе в Венесуэле начались голодные бунты. Протестующие вышли с плакатами: «Больше никаких разговоров. Мы хотим еды», «Мы голодны». Часть демонстрантов вышла к президентскому дворцу, пыталась заблокировать улицу. Полиция применила слезоточивый газ. В ответ демонстранты начали закидывать полицейских бутылками, сообщало AP. В регионах ситуация с продовольствием еще хуже, чем в столице и уже давно. Более года назад Венесуэлу потрясла история, когда в Валенсии толпа, стоявшая в очереди за мукой, ринувшись в магазин пошла по грудному ребенку, которого выронила из рук мать.

В дефиците не только еда, товары первой необходимости, но и лекарства. «В Венесуэле, охвативший страну экономический кризис привёл к серьёзному дефициту на рынке медикаментов. Пациенты побогаче уезжают на лечение и для закупки лекарств в США или соседнюю Колумбию. Но резкая девальвация местной валюты и усиление пограничного контроля осложняет поиск альтернатив за рубежом», комментирует Euronews.

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