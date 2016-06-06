Сочи, Краснодарский край, 6 июня, 2016, 23:09 — ИА Регнум. В Сочи (Краснодарский край) сегодня, 6 июня, открылся фестиваль «Кинотавр».

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Открытие фестиваля началось с награждения режиссера Сергея Бодрова-старшего. Ему был вручен приз за вклад в российский и мировой кинематограф.

На площади перед Зимним театром Сочи начался показ отреставрированной копии фильма Бодрова «Кавказский пленник», который в 1996 году был удостоен Гран-при фестиваля «Кинотавр».

В нынешнем «Кинотавре» в основном конкурсе участвуют 14 картин. Среди них «Ученик» Кирилла Серебрянникова, «Врач» Гоши Куценко и «Хороший мальчик» Оксаны Карас.

Председательствует в жюри фестиваля Николай Лебедев.