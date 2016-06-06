Киев, 6 июня, 2016, 23:00 — ИА Регнум. Украина вполне может возобновить закупки газа у Российской Федерации, в том случае, если «Газпром» пойдет на изменение контракта и предложение более выгодной цены, нежели на спот-рынках в Европе. Об этом сегодня, 6 июня, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в эфире украинского «5 канала».

gazpromvacancy.ru Газпром

Коболев заявил, что Украина может возобновить закупки газа в России, если «Газпром» согласится внести временные изменения к существующему контракту, который Киев считает невыгодным и нерыночным.

«Если цена будет ниже, чем та цена, которую нам предлагают с европейского направления, то, с точки зрения минимизации расходов потребителей, будет правильно покупать этот газ с восточного направления». — сказал Коболев.

Он также заявил, что с «Газпромом» не прерывался диалог по вопросу ценообразования.

Напомним, ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что «исходя из экономических показателей» российский газ для Украины должен стоить $130−132 за тысячу кубометров.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не исключает закупки российского газа на кредитные средства, предоставленные Всемирным банком.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Киев прекратил закупки российского газа в ноябре 2015 года. Украина импортирует газ из Европы, который на самом деле является тем же российским газом, только перепроданным евросоюзными странами Украине.

Киев утверждает, что этот газ дешевле российского. В «Нафтогазе» утверждают, что покупают газ на спотовых рынках ЕС по $198 за тысячу кубометров. При этом министр топлива и энергетики России Александр Новак заявил, что на II квартал 2016 года цена на газ для Украины может составить $180 за тысячу кубометров.