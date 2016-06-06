Москва, 7 июня, 2016, 00:15 — ИА Регнум. Сегодня, 7 июня, Госдума на пленарном заседании рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о государственной кадастровой оценке, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

Законопроект меняет порядок проведения государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, которая сейчас осуществляется оценщиками — физлицами, являющимися членами одной из СРО оценщиков. Законопроект предусматривает, что государственная кадастровая оценка проводится по решению исполнительного органа госвласти субъекта РФ бюджетным учреждением, которое создается по решению субъекта РФ. Перечень объектов недвижимости, подлежащих оценке, формируется органами Росреестра на основании решения о проведении государственной кадастровой оценки.

Определение кадастровой стоимости проводится до 1 мая года, следующего за годом проведения государственной кадастровой оценки. Оно оформляется в виде отчета.

Бюджетное учреждение размещает проект отчета на своем сайте в интернете, после чего в течение 35 дней любое заинтересованное лицо вправе подать замечания к нему. Затем бюджетное учреждение составляет окончательный отчет о кадастровой стоимости, направляет его в Росреестр, который проверяет его в течение 20 дней. Если у Росреестра нет замечаний, отчет направляется в исполнительный орган власти субъекта РФ. Результаты определения кадастровой стоимости утверждаются в течение 20 рабочих дней после получения, но не позднее 1 августа.

«Законопроектом предлагается ввести институт государственных кадастровых оценщиков и передать полномочия по определению кадастровой стоимости исключительно государственным бюджетным учреждениям. Проводиться кадастровая оценка должна по единой методике», — отметил ранее спикер Госдумы Сергей Нарышкин.

По мнению правительства РФ, принятие законопроекта будет способствовать «повышению эффективности процедур государственной кадастровой оценки, что является условием дальнейшего развития рынка недвижимости, участниками которого выступает государство, граждане, муниципальные образования и юрлица».