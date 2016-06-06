Вашингтон, 6 июня, 2016, 22:42 — ИА Регнум. Председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы Джанет Йеллен остудила оптимизм тех, кто ожидал повышения ставки рефинансирования. В одном из своих выступлений она признала неудовлетворительный рост трудового рынка США, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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По словам Йеллен, особые трудности с устройством на работу испытывают афроамериканцы и латиносы. Безработица уменьшается очень медленными темпами. В мае было предложено лишь 38 тысяч новых рабочих мест. Подвижки не наблюдаются и в росте цен, инфляция далека от целевого уровня в 2%.

Ранее глава Федрезерва отметила, что было бы «вероятно разумным» увеличение процентных ставок от нынешних 0,25−0,5% в течение следующих месяцев. Такого мнения она придерживается до сих пор, но уже не ставит временные рамки.

Кроме того, Йеллен считает большим риском для мировой экономики возможный выход Британии из состава ЕС. Референдум на «Туманном Альбионе» состоится 23 июня.

Следующее заседание Федерального комитета открытого рынка (FOMC) по процентным ставкам запланировано на 14−15 июня.