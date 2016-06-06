Хельсинки, 6 июня, 2016, 22:26 — ИА Регнум. Бурый медведе разогнал бригаду финляндской армии на учебном полигоне. Об этом сегодня, 6 июня, сообщает Iltalehti.

wallpaper4k.info Медведь

Сообщается, что бурый медведь ворвался на территорию части, где проходили учения бригады в три тысячи военнослужащих. Медведь сперва полакомился обедом, который готовился для военнослужащих, а затем стал рвать вещи солдат. Сами военнослужащие запрыгнули на деревья и армейские грузовики, где спрятались от хищника.

Обычно медведи избегают людей, но по словам военных, этот вообще никого не боялся. Командование бригады прервало учения. Было принято решение, что медведь представляет опасность для военнослужащих.

Согласно действующим в Финляндии законам нельзя просто так убивать медведей. Если зверь представляет опасность для человека, то нужно получить разрешение полиции на его отстрел. Командование бригады направило запрос в полицию и получило разрешение. После этого медведь был убит.

Отмечается, что это первый случай проникновения медведя на военную базу в Финляндии за последние 13 лет.